Investimento em Defesa. Novo instrumento de Bruxelas com juros baixos
Portugal vai poder pedir mais de 5.800 milhões de euros em empréstimos para investir na Defesa. A Comissão Europeia anunciou a lista de países e de valores a que podem recorrer através de um novo instrumento financeiro criados especificamente para acelerar os investimentos em defesa, em particular na indústria.
Hungria e França poderão ter empréstimos de mais de 16 mil milhões.
Este instrumento vai conceder empréstimos a longo prazo e juros baixos e inclui um período de carência de dez anos.
