Investimento em Defesa. Novo instrumento de Bruxelas com juros baixos

Portugal vai poder pedir mais de 5.800 milhões de euros em empréstimos para investir na Defesa. A Comissão Europeia anunciou a lista de países e de valores a que podem recorrer através de um novo instrumento financeiro criados especificamente para acelerar os investimentos em defesa, em particular na indústria.

No total, são 150 mil milhões de euros distribuídos pelos Estados-membros. A Polónia é o país com autorização para a maior fatia, podendo contrair empréstimos até 43 mil milhões de euros.



Hungria e França poderão ter empréstimos de mais de 16 mil milhões.



Este instrumento vai conceder empréstimos a longo prazo e juros baixos e inclui um período de carência de dez anos.

