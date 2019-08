iPhone alvo de ataque durante meses. Dados pessoais comprometidos

Alexandre Brito - RTP30 Ago, 2019, 09:53 / atualizado em 30 Ago, 2019, 10:34 | Mundo

De acordo com estes investigadores milhares de utilizadores de iPhone, por semana, foram alvo deste ataque até que foi descoberto em janeiro.





A operação de hacking esteve ativa pelo menos durante 30 meses. Através de uma série de páginas de internet a que as pessoas acediam era instalado software maligno no iPhone. E para isso bastava apenas entrar nessas páginas, sem ser necessária qualquer interação. Bastava lá entrar. Mesmo em telemóveis que estavam como sistema operativo atualizado.





Uma vez instalado o software maligno os responsáveis pelo mesmo passavam a receber a localização do aparelho, passwords, conversas no WhatsApp, Telegram e iMessage, lista de contactos e até acesso a base de dados do Gmail.





De acordo com o jornal britânico The Guardian o "implante" malicioso não era persistente. Cada vez que o telemóvel era desligado, o software maligno era apagado. O software maligno permitia o acesso indevido a dados pessois dos utilizadores, desde passwords a conversas no WhatsApp





A vulnerabilidade foi descoberta e divulgada por uma equipa de investigadores da Google - que pertencem ao Project Zero - e que estão constantemente a procurar problemas de segurança, sejam da Google ou de outras empresas.





No total, dizem, foram explorados 14 problemas neste ataque ao sistema operativo da Apple.





"Tudo o que os utilizadores podem fazer e ganhar consciência do facto que a exploração em massa existe", dizem os especialistas em segurança informática. É por isso fundamental manter o máximo de cuidado.





Uma das ações que devem tomar é ter o telemóvel sempre atualizado com a última versão do sistema operativo.







A Apple lançou recentemente uma atualização de segurança em resposta a esta vulnerabilidade.