Iraniano Abbas Araghchi reúne com Putin

A ação ordenada pelo presidente Donald Trump ditou o envolvimento direto dos Estados Unidos, um aliado tradicional de Telavive, no conflito entre Israel e o Irão, iniciado a 13 de junho.



No domingo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia "condenou veementemente" os ataques aéreos norte-americanos e considerou-os "uma grave violação do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e das resoluções do Conselho de Segurança da ONU".



A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), o organismo de vigilância nuclear da ONU, também convocou para esta segunda-feira uma reunião de emergência para avaliar os últimos acontecimentos no Irão.



Após os bombardeamentos norte-americanos, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, admitiu “claros impactos” nas instalações nucleares iranianas de Fordow, Natanz, que foi arrasada, e Isfahan, que está praticamente inoperacional.



A agência referiu igualmente que “não houve aumento nos níveis de radiação” no exterior das três instalações nucleares atacadas.