Iranianos em Lisboa pedem reatamento da guerra para efetiva mudança de regime

Cerca de 50 iranianos de várias regiões do país juntaram-se para transmitir aos Estados Unidos que o atual regime iraniano continuará a ser uma ameaça para o povo, admitindo a possibilidade da continuação da guerra desde que seja consumado o fim da República Islâmica.

Estados Unidos e Irão acordaram um frágil cessar-fogo de duas semanas na terça-feira e enviaram delegações para o Paquistão para negociações que deverão decorrer ao longo do fim de semana.