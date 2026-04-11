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Iranianos em Lisboa pedem reatamento da guerra para efetiva mudança de regime

Iranianos em Lisboa pedem reatamento da guerra para efetiva mudança de regime

Dezenas de iranianos reuniram-se hoje em frente da embaixada norte-americana em Lisboa para pedir o reatamento da guerra até que se verifique uma verdadeira mudança de regime no Irão, quando se iniciaram as negociações entre Teerão e Washington.

Lusa /

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Cerca de 50 iranianos de várias regiões do país juntaram-se para transmitir aos Estados Unidos que o atual regime iraniano continuará a ser uma ameaça para o povo, admitindo a possibilidade da continuação da guerra desde que seja consumado o fim da República Islâmica.

Estados Unidos e Irão acordaram um frágil cessar-fogo de duas semanas na terça-feira e enviaram delegações para o Paquistão para negociações que deverão decorrer ao longo do fim de semana.

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