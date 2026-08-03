Irão afirma que não há negociações em curso com os EUA

A assinatura de um memorando de entendimento em meados de junho não conseguiu, até à data, produzir quaisquer avanços diplomáticos significativos para pôr fim a um conflito que, durante mais de cinco meses, assolou o Médio Oriente e abalou a economia global.

Trump levantou ameaças

Trump fez repetidas ameaças de intensificar a guerra contra o Irão, iniciada juntamente com Israel no final de fevereiro, apenas para conceder mais tempo para as negociações, que até agora não levaram a um acordo abrangente.

Preço dos combustíveis com sobe e desce constante

Diplomacia iraniana

A guerra expandiu-se recentemente, com uma nova frente no Mar Vermelho, onde os rebeldes houthis no Iémen, apoiados pelo Irão, anunciaram um bloqueio aos portos sauditas e reivindicaram a autoria de ataques a petroleiros e instalações petrolíferas pertencentes ao reino.





c/Agências

para garantir a passagem pelo Estreito de Ormuz", disse o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai, durante a sua conferência de imprensa semanal.Esmail Baghai frisou esta segunda-feira que chegar a um acordo com o Omã não é suficiente para reabrir o estreito, uma vez que a situação permanecerá inalterada enquanto a "agressão" dos EUA se mantiver.Ao regressar a Washington após um fim de semana em Nova Jérsia,"É claro que não querem ser atacados. Eles sabiam da magnitude deste ataque porque o viram a concretizar-se", disse Donald Trump na noite de domingo a bordo do Air Force One.O presidente dos Estados Unidos justificou assim a ordem que deu para suspender o ataque que estava a ser preparado contra o Irão.", acrescentou Trump, especificando simplesmente que estas discussões começariam na tarde desta segunda-feira.Questionado se havia um prazo para o Irão chegar a um acordo, Trump recusou responder. "Será que preferia fechar um acordo? Não quero que as pessoas morram, porque as pessoas morrem, muitas pessoas morrem, e nós não queremos isso", disse o inquilino da Casa Branca em resposta.Depois de ameaçar o Irão com outro grande ataque, o presidente norte-americano anunciou no sábado à noite que estava a cancelar a ameaça e sugeriu que tinham sido feitos progressos diplomáticos.e ao "fim da ameaça nuclear iraniana", mas que Teerão precisava de "fechar um acordo rapidamente".Os ataques alastraram-se ao Golfo Pérsico, ao Mar Vermelho e até a uma instalação no Mediterrâneo, no Egito.O presidente dos EUA argumentou que o seu objetivo declarado de impedir o Irão de obter armas nucleares justifica o aumento dos custos dos combustíveis a curto prazo, mas o impacto económico negativo tem exercido pressão política sobre ele para encontrar uma forma de pôr fim ao conflito.O Irão praticamente fechou o Estreito de Ormuz, uma via de escoamento para 20% do petróleo e gás natural liquefeito do mundo, antes do início da guerra, o que provocou o aumento dos preços da energia e alimentou a inflação.Estes aparentes avanços foram seguidos por uma queda dos preços do petróleo quando o mercado reabriu na manhã desta segunda-feira, com o Brent, uma referência global, a cair quase 5%, a negociar a cerca de 84 dólares por barril. O preço tinha ultrapassado brevemente os 100 dólares no final de julhoO ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, falou por telefone com o seu homólogo saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, e com o chefe do exército paquistanês, Asim Munir, para discutir os esforços diplomáticos, noticiaram no domingo os meios de comunicação estatais iranianos."Estamos prestes a chegar a um acordo sobre uma rota aceitável para ambas as partes — nem a rota do norte nem a do sul — respeitando os direitos soberanos de cada país e garantindo os nossos interesses e segurança nacionais", avançou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghai, à televisão estatal.Segundo Esmail Baghai, as negociações estavam focadas num acordo sobre uma nova rota através do estreito, acrescentando que esta "não tem qualquer ligação com a abertura ou encerramento do Estreito de Ormuz. Esta é uma discussão separada".Em junho, a construção de uma estrada em Omã provocou a ira das autoridades iranianas, mas parece estar a surgir um acordo, segundo Teerão, uma vez que Mascate ainda não se manifestou.Enquanto se aguarda um possível acordo, a situação no Estreito de Ormuz continua tensa: uma explosão perto de um petroleiro foi reportada no domingo à noite pela agência britânica de segurança marítima, UKMTO.