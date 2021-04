Irão. Agência Internacional de Energia Atómica inspeciona central nuclear de Natanz

"Os inspetores da AIEA continuam o processo de verificação e vigilância no Irão e hoje visitaram as instalações de enriquecimento de Natanz", lê-se num comunicado enviado à AFP.





A AIEA assegura que continua a analisar qualquer facto "relevante" que possa surgir relativamente ao programa nuclear iraniano, com o objetivo de informar o Conselho de Governadores da agência.





É de salientar que o governo iraniano informou a AIEA, na terça-feira, que a partir desta quarta-feira iria aumentar o nível de pureza do urânio que enriquece nas instalações nucleares de Natanz de 20 para 60 por cento. Esta medida, contudo, aproxima Teerão do limite de 90 por cento necessário a fins militares, como produzir armas nucleares.





De acordo com o representante permanente do Irão junto da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Kazem Gharibabadi, os preparativos para dar início ao processo estão em curso e a produção pode mesmo começar "na próxima semana". Qaribababdi acrescentou que há vários outros projetos importantes a ser programados e que serão anunciados à AIEA ainda esta semana.





O Irão justificou, entretanto, que esta decisão surge como resposta ao "terrorismo nuclear" e à "maldade" de Israel, referindo-se ao alegado ataque contra a central de Natanz, no domingo.



"A decisão de enriquecer a 60 por cento é a resposta à maldade", declarou o Presidente iraniano, Hassan Rohani, no Conselho de Ministros. "O que vocês fizeram é 'terrorismo nuclear', o que nós fazemos está dentro da legalidade", afirmou Rohani, referindo-se a Israel.



"Vocês não podem conspirar contra o Irão (...) nós vamos cortar-vos as mãos por cada crime, para que compreendam que não podem impedir-nos (de aceder) à tecnologia nuclear", disse ainda Rohani.



Hassan Rohani reafirmou ainda que as ambições nucleares do Irão são "pacíficas e pacíficas apenas".