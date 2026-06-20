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Irão alega ter "fechado" Estreito de Ormuz em reação aos ataques de Israel ao Líbano

Irão alega ter "fechado" Estreito de Ormuz em reação aos ataques de Israel ao Líbano

A Armada iraniana anunciou que encerrou o Estreito de Ormuz, em reação aos ataques de Israel no sul do Líbano. Para o Irão, trata-se de uma violação do memorando assinado com os Estados Unidos.

RTP /

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(em atualização)

JD Vance entretanto tinha afirmado que durante os próximos dias iria viajar para a Suíça para participar nas negociações com o Irão para a efetivação do memorando de entendimento para a paz no Médio Oriente.
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