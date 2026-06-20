Mundo
Guerra no Médio Oriente
Irão alega ter "fechado" Estreito de Ormuz em reação aos ataques de Israel ao Líbano
A Armada iraniana anunciou que encerrou o Estreito de Ormuz, em reação aos ataques de Israel no sul do Líbano. Para o Irão, trata-se de uma violação do memorando assinado com os Estados Unidos.
(em atualização)
JD Vance entretanto tinha afirmado que durante os próximos dias iria viajar para a Suíça para participar nas negociações com o Irão para a efetivação do memorando de entendimento para a paz no Médio Oriente.