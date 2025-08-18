Irão alerta que nova guerra com Israel poderá começar "a qualquer momento"
O primeiro vice-presidente iraniano, Mohammad Reza Aref, advertiu hoje que uma nova guerra com Israel poderá eclodir "a qualquer momento", mais de dois meses após um conflito sangrento entre os dois países.
"Temos de estar preparados a qualquer momento para o confronto. Hoje, nem sequer estamos numa situação de cessar-fogo, mas sim de cessação das hostilidades", afirmou Aref, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
Israel lançou um ataque surpresa contra o território iraniano em 13 de junho, no meio da guerra contra o grupo extremista palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.
Durante o conflito com Teerão, que durou 12 dias, Israel efetuou centenas de ataques contra instalações militares e nucleares, matando cientistas ligados ao programa nuclear iraniano e oficiais de alta patente.
O Irão retaliou com mísseis e `drones` contra Israel e atacou a maior base dos Estados Unidos no Médio Oriente, no Qatar.
Os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares no Irão em 22 de junho e anunciaram um cessar-fogo dois dias depois.
O Irão "prepara planos para o pior cenário", afirmou anteriormente Yahya Rahim Safavi, conselheiro militar do líder supremo iraniano Ali Khamenei, citado no domingo pelo jornal Shargh.
"Não existe atualmente um verdadeiro cessar-fogo, estamos em fase de guerra, e esta pode eclodir a qualquer momento", afirmou.
"Não existe nenhum protocolo, nenhuma regulamentação, nenhum acordo entre nós e os israelitas, nem entre nós e os americanos", acrescentou o conselheiro de Khamenei.
Desde o cessar-fogo, responsáveis e comandantes militares iranianos têm afirmado que o país está pronto para um novo confronto, sem, no entanto, procurar a guerra.
Mais de mil pessoas foram mortas no Irão durante o conflito de junho, segundo as autoridades iranianas.
Israel registou 28 mortos devido aos ataques iranianos.
As potências ocidentais e Israel acusam o Irão de procurar dotar-se de armas nucleares, uma acusação que Teerão sempre negou.
O Irão lidera o chamado "eixo de resistência" contra Israel e os Estados Unidos, que integra o Hamas, o Hezbollah libanês e os rebeldes huthis do Iémen, além de outros grupos extremistas da região.