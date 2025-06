Irão alvo de nova onda de ataques israelitas

"Novos ataques contra as instalações nucleares de Natanz, Tabriz e Shiraz", informou o meio de comunicação social Iran Nuances, que publicou imagens de um edifício em chamas que parecia ser a central de urânio.

A principal central de enriquecimento de urânio iraniana, Natanz, já tinha sido atacada na madrugada, conforme confirmado pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Outros meios de comunicação social informaram sobre bombardeamentos contra a cidade de Tabriz, no noroeste do Irão, cidade que abriga a base militar aérea de Fakouri.

Um incêndio deflagrou no aeroporto de Tabriz, no noroeste do Irão, segundo os meios de comunicação locais.

A agência de notícias Mehr publicou um vídeo mostrando chamas e fumo a sair do aeroporto de Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental, com a legenda: "Aeroporto de Tabriz neste momento".

As autoridades iranianas não confirmaram estes novos ataques, que ocorrem depois de Israel ter atacado hoje de madrugada uma centena de alvos em solo iraniano, matando um número indeterminado de altos cargos militares e civis.