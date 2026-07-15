Irão ameaça fechar mais rotas marítimas vitais enquanto Trump ordena novo bloqueio

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou esta quarta-feira que o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até ao que descreveu como "o fim dos males da América".

Antes do início da guerra, em fevereiro, cerca de um quinto das remessas globais de petróleo e gás passavam diariamente por Ormuz.

As hostilidades entre o Irão e os EUA recomeçaram na semana passada, fragilizando ainda mais a já frágil trégua alcançada em junho, após vários meses de combates que fizeram milhares de mortos.

Trump ameaça atingir objetivos energéticos



Os negociadores norte-americanos contactaram os seus homólogos iranianos para lhes dizer: "É melhor fecharem um acordo", acrescentou Trump.

", afirmou a Guarda Revolucionária num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal iraniana IRNA na quarta-feira.Disseram ainda ter incendiado e destruído o que descreveram como uma instalação logística americana em Mina Abdullah, no Kuwait, e que a sua força aérea atacou o que descreveram como uma base americana em Azraq, na Jordânia, visando hangares de aeronaves. Afirmaram que alguns dos ataques americanos foram lançados a partir de bases em território jordano.Os Estados Unidos afirmaram que o Irão atacou sete navios mercantes na última semana, resultando em quase uma dezena de tripulantes mortos, desaparecidos ou feridos.O Comando Central referiu ainda que "centenas de aeronaves militares operam em todo o Médio Oriente".Os militares norte-americanos informaram, na noite de terça-feira, que atingiram dezenas de alvos militares perto do Estreito de Ormuz e em zonas costeiras iranianas. A onda de ataques durou sete horas, segundo um comunicado do Comando Central dos EUA.O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou na noite de terça-feira atingir centrais elétricas e pontes iranianas na próxima semana, a menos que Teerão retome as negociações.", disse Trump em entrevista a Trey Yingst, da Fox News.Trump acrescentou que, "na próxima semana, a situação vai ser muito má para eles". "Vamos destruir todas as suas centrais elétricas. Vamos destruir todas as suas pontes, a não ser que se sentem à mesa das negociações."O preço do barril de Brent chegou a ultrapassar os 87 dólares (cerca de 74 euros) terça-feira, ainda abaixo dos quase 120 dólares (102 euros) registados no auge da guerra, mas caiu para 78 dólares (66 euros) após o anúncio de Trump.