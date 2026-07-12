Irão anuncia encerramento do Estreito de Ormuz "até nova ordem"

Em comunicado citado pela Agence France Presse (AFP), aquela força militar afirma que o navio foi atingido por tiros de advertência e obrigado a parar.

"Na sequência deste incidente e tendo em conta, nomeadamente, a insegurança gerada pela intervenção ilegal de forças estrangeiras, o Estreito de Ormuz será encerrado até nova ordem e até ao fim das intervenções norte-americanas nesta região. Nenhum navio será autorizado a atravessá-lo", refere o comunicado.

A Guarda Revolucionária ameaçou ainda atacar bases militares dos Estados Unidos na região do Golfo.

O Estreito de Ormuz é uma das mais importantes rotas marítimas do mundo para o transporte de petróleo e gás natural, ligando o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao oceano Índico.