Irão anuncia regresso às negociações sobre o acordo nuclear

O ministro afirmou ainda, por ocasião da sua visita a Nova Iorque, para participar na Assembleia das Nações Unidas: "Estamos a examinar as aproximações [que nos foram feitas] para regresso às negociações e, se Deus quiser, voltaremos à mesa das negociações na primeira oportunidade".





Os Estados Unidos e a União Europeia tinham nesta semana transmitido a sua preocupação à ONU por não haver por parte do Irão qualquer indicação concreta sobre as suas intenções, ou não, de retomar as negociações que se encontram paralizadas desde junho último.





O acordo de Viena, de 2015, prometia levantar as sanções económicas ocidentais em troca de um compromisso do Irão de não se tornar uma potência nuclear e de limitar o seu programa nuclear. Mas as obrigações do Irão prescreviam automaticamente a partir do momento em que os EUA, sob a Administração Trump, em 2018, deunciaram unilateralmente o acordo.