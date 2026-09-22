Irão apresentou condições para reabertura do Estreito de Ormuz a representantes dos EUA

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Nesta reunião, Teerão apresentou aos Estados Unidos as condições necessárias para reabrir o Estreito de Ormuz.





Segundo os meios estatais iranianos, estas condições para a reabertura do estreito incluem o levantamento imediato do bloqueio naval, a libertação imediata de bens iranianos congelados e o fim da guerra em todas as frentes.





O presidente Donald Trump confirmou esta terça-feira que Jared Kushner e Steve Witkoff estiveram reunidos com a delegação iraniana na Assembleia Geral das Nações Unidas.