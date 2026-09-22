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Irão apresentou condições para reabertura do Estreito de Ormuz a representantes dos EUA
Segundo a imprensa estatal iraniana, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, esteve reunido esta terça-feira com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, à margem da Assembleia Geral da ONU.
(em atualização)
Nesta reunião, Teerão apresentou aos Estados Unidos as condições necessárias para reabrir o Estreito de Ormuz.
Segundo os meios estatais iranianos, estas condições para a reabertura do estreito incluem o levantamento imediato do bloqueio naval, a libertação imediata de bens iranianos congelados e o fim da guerra em todas as frentes.
O presidente Donald Trump confirmou esta terça-feira que Jared Kushner e Steve Witkoff estiveram reunidos com a delegação iraniana na Assembleia Geral das Nações Unidas.