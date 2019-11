Irão assinala 40.º aniversário da crise de reféns na Embaixada norte-americana

Quatro décadas depois, os longos 444 dias da crise de reféns na Embaixada norte-americana continuam a ter um papel proeminente na forma como os dois países envolvidos se percecionam.







Nas ruas da capital iraniana, as bandeiras queimadas, as sátiras a Donald Trump e os gritos de “morte à América” fizeram-se ver e ouvir esta segunda-feira, dia em que se assinala o 40.º aniversário desde a tomada de reféns da Embaixada norte-americana em Teerão.







Junto ao edifício da antiga representação norte-americana, homens, mulheres e crianças desfilaram para assinalar um episódio primordial que marcou o fim das relações diplomáticas entre os dois países e um dos principais eventos no processo de fundação da República Islâmica.







O nosso único caminho a seguir é manter o espírito revolucionário”, disse o general Abdulrahim Mousavi, comandante em chefe do Exército iraniano.





Fazendo eco de recentes declarações do ayatollah Ali Khamenei, o general enfatizou que qualquer discussão ou negociação com os Estados Unidos seria aceitar “a submissão e a derrota”.



Com um pé fora do acordo





A efeméride é assinalada num momento histórico em que os dois países voltaram aos discursos violentos e aos ataques diretos de parte a parte. No ano passado, em maio de 2018, os Estados Unidos anunciaram a retirada unilateral do acordo sobre o programa nuclear iraniano, assinado por várias potências em 2015.





Este entendimento, a que se chegou ainda durante a Administração Obama, foi amplamente criticado pelo sucessor, Donald Trump, que o considerava ineficaz no controlo e supervisão do poderio nuclear e regional de Teerão.







Com a saída do acordo, Washington voltou a impor pesadas sanções à República Islâmica, que tinham sido retiradas em troca da aceitação de limitações nucleares e de inspeções regulares por parte da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA). A nova Administração norte-americana impôs também um embargo ao petróleo iraniano, bem como a todos os parceiros e países que continuassem a negociar com os iranianos.







Um ano após a saída dos Estados Unidos, foi a vez de Teerão anunciar que começaria a violar gradualmente os compromissos assumidos no âmbito do acordo, caso os restantes signatários não conseguissem colmatar as desvantagens e problemas com que a economia iraniana se deparou após a decisão de Donald Trump de sair do acordo, também assinado por França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China.











Hoje mesmo, o Governo iraniano anunciou que vai começar a utilizar 30 novas centrífugas nucleares IR-6 para o enriquecimento de urânio, sendo que, de acordo com o JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), os responsáveis iranianos apenas podem utilizar até 5.060 centrífugas IR-1, de primeira geração, que têm muito menor capacidade de produção.



“Ninho de espiões”



A nova violação do acordo surge nesta data simbólica para o regime em que vários iranianos saíram à rua em demonstrações “antiamericanas”. Junto à antiga Embaixada norte-americana, o “Grande Satã” na visão dos iranianos, ouviram-se gritos de “morte à América” ou “abaixo os Estados Unidos”.







Os eventos que começavam há exatamente 40 anos continuam a envenenar as relações entre os dois países, que por alguns anos, entre 2013 e 2017, estiveram recentemente perto de uma reaproximação, desde a eleição de Hassan Rouhani e o início da negociação do acordo até à tomada de posse de Donald Trump.







Mas o que aconteceu realmente naqueles dias traumatizantes de 1979?







A Revolução Islâmica tinha explodido no início desse mesmo ano. Desde 1978 que os iranianos contestavam abertamente nas ruas o regime do Xá Mohammad Reza Pahlavi, enfrentando para isso a violenta polícia política, a SAVAK.







Quando, em janeiro, o último Xá do Irão abandona o país, abre-se o espaço para o novo regime e para o regresso do exílio daquele que viria a ser o primeiro ayatollah, Ruhollah Khomeini.







Os meses seguintes são conturbados. O ódio dos iranianos revolucionários que se rebelaram contra Pahlavi já remontava ao golpe de 1953, que colocou o Xá de novo no poder, numa operação amplamente apoiada pela CIA que depôs o único líder iraniano eleito democraticamente, Mohammad Mosaddegh.

O rancor só cresceu ainda mais quando, no final de outubro de 1979, o Presidente norte-americano Jimmy Carter deu aval à entrada de Pahlavi nos Estados Unidos, uma vez que o antigo Xá tinha um cancro e necessitava de tratamentos médicos específicos.







Na altura, o Departamento do Estado norte-americano admitiu que a resposta iraniana a esta afronta poderia ser, precisamente, a tomada da Embaixada em Teerão.







E foi o que aconteceu. A 4 de novembro de 1979, um grupo de 300 a 400 estudantes, que apoiavam a revolução em curso, atacou e ocupou de forma repentina a representação norte-americana em Teerão, fazendo reféns de alguns dos ocupantes.







Para os libertar, os atacantes exigiam aos Estados Unidos a extradição imediata de Pahlavi, permitindo que fosse julgado em Teerão. Nesta altura, mais de 60 norte-americanos estavam nas mãos dos revolucionários, apoiantes de Khomeini. Alguns seriam libertados, mas 52 ficaram cativos por mais 444 dias.







e confirmou o lugar central dono novo regime, que se radicalizou com este episódio e com a chegada ao poder do Conselho da Revolução.





Ao fim de longos meses de negociações e embargos, o Presidente norte-americano Jimmy Carter cortou as relações diplomáticas entre os dois países em abril de 1980. Nesse mesmo mês, os norte-americanos lançaram a operação “Eagle Claw”, que tinha por objetivo resgatar os reféns, mas que acabou com a morte de oito soldados.





Pahlavi, que tinha estado na origem da querela entre norte-americanos e iranianos, morreu entretanto no Cairo, a 27 de julho. No entanto, os atacantes continuaram sem libertar os reféns e garantiram que estes só seriam libertados após a devolução a Teerão de todos os bens do último Xá.







Pressionados pelas sanções e condenações internacionais, bem como pelo início da guerra mortífera com o Iraque, que duraria oito anos, o regime iraniano chegou a acordo com os Estados Unidos para a libertação dos reféns através da mediação diplomática dos argelinos. Um dia após a saída de Jimmy Carter e da tomada de posse de Ronald Reagan, a 19 de janeiro de 1981, a crise na Embaixada terminou.





Até hoje, a antiga representação norte-americana continua a ser conhecida como “ninho de espiões”, tal como era nos tempos revolucionários. Desde 2013 que o local acolhe mesmo um museu, o “Ninho de Espiões Americanos”, onde várias esculturas e fotografias lembram e diabolizam o que classificam como “opressão” dos norte-americanos no Médio Oriente e no Irão.