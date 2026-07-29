Irão. "Ataque surpresa" de mísseis balísticos contra forças dos EUA travado

Irão. "Ataque surpresa" de mísseis balísticos contra forças dos EUA travado

O Comando Central militar dos Estados Unidos (Centcom) afirmou hoje que o Irão tentou um "ataque surpresa" contra as suas forças no Médio Oriente, mas que os mísseis balísticos da República Islâmica foram intercetados.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Base militar norte-americana de Al Udeid, no Catar | Foto: US Air Force via EPA

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"As forças da Guarda Revolucionária Islâmica lançaram múltiplos mísseis balísticos do Irão numa tentativa de ataque surpresa contra as forças norte-americanas baseadas no Médio Oriente", refere o Centcom em comunicado, precisando que o ataque ocorreu às 22:45 de Portugal continental.

"Todos os mísseis iranianos foram intercetados com sucesso. As forças americanas mantêm-se vigilantes e em elevado estado de prontidão", adiantou a mesma fonte, após um interregno de vários dias nos ataques entre as partes.

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