Irão avisa Israel: basta de "ameaças provocadoras"

Segundo a agência iraniana de notícias Tasnim News, a queixa do embaixador iraniano foi enviada ao diretor do Conselho de Segurança da ONU.Esta não é a primeira vez que Majid Takht Ravanchi aponta o dedo a Israel. Há algumas semanas, o responsável criticou um discurso do primeiro-ministro Naftali Bennett, dizendo queAgora, a tensão entre as duas nações deve-se ao facto de, segundo Ravanchi, o chefe das Forças de Defesa de Israel ter admitido “planos operacionais” contra Teerão., terá dito o militar.Os responsáveis iranianos já expressaram as suas queixas contra as ameaças israelitas em cartas enviadas ao Conselho de Segurança da ONU em fevereiro, abril, agosto e setembro, indica Teerão garante que, em particular do Artigo 2(4) da Carta das Nações Unidas, segundo o qual “todos os membros devem abster-se, nas suas relações internacionais, de ameaçar ou de usar a força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado”.Para o Irão, “o facto de o regime israelita continuar a destruir as capacidades do país prova, sem qualquer dúvida, que tem sido o responsável pelos ataques terroristas contra o nosso pacífico programa nuclear no passado”.“Dada a história nefasta das práticas desestabilizadoras do regime israelita na região, assim como as suas operações secretas contra o programa nuclear iraniano,”, afirmou o executivo iraniano, segundo o Tasnim News.