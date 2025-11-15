Irão avisa que nova resolução da Agência de Energia Atómica afetará relações

O Irão avisa que a eventual aprovação pelo Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) de uma nova resolução crítica do país afetará "de forma negativa" a relação com aquela agência das Nações Unidas.

Lusa /

VER MAIS

Em causa está uma resolução que, segundo a missão iraniana para as Nações Unidas em Viena, os Estados Unidos e o chamado E3 - Reino Unido, França e Alemanha - pretendem apresentar na reunião trimestral do Conselho de Governadores que se realiza na próxima semana na capital austríaca.

"Se este projeto de resolução for aprovado, tal afetará inevitavelmente e de forma negativa o curso positivo da cooperação entre o Irão e a AIEA", sublinhou na sexta-feira, na rede social X, a missão iraniana.

Para Teerão, a iniciativa constitui "uma nova tentativa deliberada" de politizar o Conselho e é um "outro erro grave, depois do chamado `snapback`", um mecanismo que Londres, Paris e Berlim invocaram para reativar antigas resoluções e sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que tinham sido suspensas com o acordo nuclear de 2015, que expirou em outubro passado.

Segundo um relatório confidencial conhecido na quarta-feira, a AIEA pediu ao Irão para verificar "o mais rapidamente possível, a fim de dissipar preocupações", os inventários de materiais nucleares do país, uma vez que ainda não conseguiu verificar o estado das suas reservas de urânio, desde que Israel atacou as instalações nucleares e militares da República Islâmica durante 12 dias em junho.

O último relatório da agência da ONU, realizado em setembro, apontou que Teerão mantém uma reserva de 440,9 quilogramas de urânio enriquecido até 60%, um valor muito próximo dos 90% necessários para uso bélico.

A AIEA desempenha um papel central e essencial na aplicação do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), um tratado internacional para impedir a disseminação de armas nucleares, promover o desarmamento nuclear e fomentar o uso pacífico da energia nuclear.

No mês passado, o diretor da Agência da Energia Atómica da República Islâmica do Irão, Mohamed Eslami, garantiu que "não está na agenda" uma eventual saída do TNP, acordo ao qual aderiu em 1970.

Tópicos
PUB
PUB