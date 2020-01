Irão classifica todas as forças norte-americanas de "terroristas"

Os deputados reagem assim à morte do general Soleimani, na sequência de um ataque dos Estados Unidos, declarando como "terroristas" as tropas norte-americanas no Médio Oriente, mas também na Ásia Central e ainda na região do sudeste africano.Washington deu o dito por não dito, nas últimas horas, em relação à presença dos soldados no Iraque. O Pentágono assume que foi enviada, por lapso, uma carta ao governo iraquiano a anunciar a retirada das tropas daquele país.Tudo afinal não terá passado de um engano, afirmam.Este caso da correspondência trocada, é classificado como uma "trapalhada" pelo antigo secretário-geral adjunto da ONU, Vítor Ângelo.

Ouvido pela Antena 1, o consultor de política internacional acredita que os norte-americanos pretendem manter-se no Iraque, e que tudo não terá passado de um infeliz mal-entendido.