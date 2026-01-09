Irão. Comunicação com o exterior parcialmente cortada em meio de escalada de protestos

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Iran is now in the midst of a nationwide internet blackout; the incident follows a series of escalating digital censorship measures targeting protests across the country and hinders the public's right to communicate at a critical moment 📉 pic.twitter.com/vKpVUUmNJs — NetBlocks (@netblocks) January 8, 2026

Porém, através de plataformas de rastreamento de voos, existem alguns voos condicionados ou cancelados, mas também muitos descolaram à hora prevista.





Os protestos têm sido pacíficos, mas também há relatos de atos mais violentos, como o bloqueio de ruas e o incêndio de edifícios na capital Teerão.

Khamenei acusa manifestantes de servirem EUA Ali Khamenei, líder supremo do Irão, realizou um discurso, transmitido pela televisão estatal, a prometer reforçar a repressão aos manifestantes, apelidando-os de “mercenários”, e apelando à “unidade” contra as “ações terroristas”, referindo-se aos protestos.



O líder supremo acusou os manifestantes de “destruir as suas próprias ruas para fazer o presidente de outro país feliz”, referindo-se a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.



O tom do líder supremo contrasta com o do presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, que pediu "máxima moderação" para com os manifestantes, assim como ouvir as “reivindicações do povo".

O acesso à internet está bloqueado desde quinta-feira, de acordo com a ONG de monitorização de cibersegurança Netblocks, para “reprimir protestos generalizados e encobrir relatos de brutalidade do regime”. Canais iranianos com sede fora do país e outros meios de comunicação independentes têm feito circular vídeos das manifestações, fortemente reprimidas pelas autoridades.No entanto, a agência Reuters deu conta esta sexta-feira de uma extensão do apagamento das comunicação com o exterior, “com chamadas telefónicas a não chegarem ao país, voos cancelados e sites de notícias iranianos online atualizam apenas intermitentemente”.As manifestações iniciaram-se com um novo ponto baixo do rial iraniano em paridade com o dólar, assim como uma taxa de inflação acima dos 40% e o aumento do preço dos combustíveis. São os maiores protestos no Irão desde a morte de Mahsa Amini, em 2022, morta após ter sido acusada pelas autoridades de usar um véu islâmico mal ajustado.As organizações não-governamentais estão a acusar o governo de Teerão de usar gás lacrimogéneo e balas para conter os protestos.Um polícia foi morto com uma arma branca, de acordo com a agência de notícias iraniana Fars, e uma mulher foi baleada no olho, em Abadan, na parte ocidental do país.