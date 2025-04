Irão confirma "contactos indiretos" com Estados Unidos sobre programa nuclear

Iran and the United States will meet in Oman on Saturday for indirect high-level talks.



It is as much an opportunity as it is a test. The ball is in America's court. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2025

Em mais um sinal do difícil caminho para qualquer acordo entre os dois inimigos geopolíticos, Trump emitiu um aviso severo de que, se as negociações não forem bem-sucedidas, “o Irão estará em grande perigo”.

Trump fala em conversações diretas

O presidente enfatizou que as negociações com o Irão, país com o qual não tem relações diplomáticas, serão diretas e não por meio de intermediários, e que envolverão autoridades "quase dos mais altos níveis".

Teerão respondeu em 26 de março, com a mensagem a informar que estaria disposto a conversar indiretamente com Washington, dadas as ameaças militares do presidente dos EUA e a imposição de novas sanções para cortar as vendas de petróleo iraniano.

Pequim apela à “sinceridade” dos Estados Unidos

A China apelou aos Estados Unidos para que demonstrem “sinceridade” nas negociações nucleares com o Irão.



“Como o país que se retirou unilateralmente do acordo global sobre a questão nuclear iraniana e que provocou a situação atual, os Estados Unidos devem mostrar sinceridade política e respeito mútuo” declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian.



Por seu lado, “a China continua a manter-se em contacto com todas as partes envolvidas”, com vista a uma “solução diplomática num futuro próximo”, acrescentou Lin.



Washington deve “pôr fim à sua má prática de utilizar a força para exercer a máxima pressão” nas suas negociações, sublinhou o porta-voz.

Avisos de Trump agitam Médio Oriente

Aliados próximos durante a monarquia Pahlavi, os dois países não mantêm relações diplomáticas desde 1980, quando diplomatas americanos foram feitos reféns na sua embaixada em Teerão, na sequência da Revolução Islâmica.

Em 2018, Donald Trump anunciou a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo de Viena, concluído sob a égide dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, incluindo a China, durante a presidência de Obama.

A queda do presidente sírio Bashar al-Assad, outro importante aliado iraniano, enfraqueceu ainda mais a influência da República Islâmica.





c/ agências

, disse o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, numa publicação na rede social X.", acrescentou.Até agora, o Irão sempre disse que qualquer contacto com os Estados Unidos seria indireto, através de intermediários, o que entra em conflito com a posição de Trump.Esta terça-feira, os meios de comunicação social estatais iranianos afirmaram que asO jornal iraniano, afiliado ao principal órgão de segurança do país, descreveu a declaração de Trump sobre uma reunião direta planeada como parte de uma “operação psicológica destinada a influenciar a opinião pública nacional e internacional”.A mensagem do principal diplomata iraniano veio horas depois de, em busca de um acordo sobre o programa nuclear iraniano.”, disse Trump aos jornalistas na Sala Oval durante uma reunião com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.em, e afirmou que a situação com o país persa "está a tornar-se muito perigosa", expressando esperança de que as negociações "sejam bem-sucedidas"., acrescentou Trump na Sala Oval na segunda-feira.O republicano enviou uma carta ao Irão via Emirados Árabes Unidos pedindo negociações sobre o programa nuclear e ameaçou repetidamente bombardear o país se um acordo não fosse alcançado.Os EUA e o Irão mantiveram conversações indiretas durante o mandato do antigo presidente Joe Biden, mas fizeram poucos ou nenhuns progressos. As últimas negociações diretas conhecidas entre os dois governos foram durante o mandato do então presidente Barack Obama, que liderou o acordo nuclear internacional de 2015 que Trump abandonou mais tarde.Trump, que reforçou a presença militar dos EUA na região desde que assumiu o cargo em janeiro, disse que preferia um acordo sobre o programa nuclear iraniano a um confronto armado e, a 7 de março, disse que tinha escrito ao líder supremo Ayatollah AliKhamenei para sugerir conversações.Na altura, as autoridades iranianas afirmaram que Teerão não se deixaria convencer a entrar em negociações.Durante o seu primeiro mandato (2017-2021), Trump retirou os EUA de um acordo de 2015 entre o Irão e outras potências, que estabelecia limites rígidos às atividades nucleares de Teerão, em troca de alívio de sanções.As potências ocidentais acusam o Irão de ter uma agenda clandestina para desenvolver a capacidade de armas nucleares através do enriquecimento de urânio a um elevado nível de pureza físsil, acima do que dizem ser justificável para um programa civil de energia atómica.Teerão afirma que o seu programa nuclear se destina exclusivamente a fins energéticos civis.O eixo ficou seriamente enfraquecido desde que o ataque do grupo palestiniano Hamas a Israel, a 7 de outubro de 2023, lançou o Médio Oriente num conflito.O Hamas, em Gaza, e o Hezbollah, no Líbano, têm sido fustigados por Israel desde o início da guerra de Gaza, enquanto o movimento Houthi, no Iémen, tem sido alvo de ataques aéreos dos EUA desde o mês passado.