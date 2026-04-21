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Irão desmente Trump sobre várias mulheres ameaçadas de execução

Irão desmente Trump sobre várias mulheres ameaçadas de execução

Iranianos dizem que "mais uma vez Trump voltou a ser induzido em erro por informações falsas" e que "entre as mulheres apresentadas como estando em vias de ser executadas, algumas foram libertadas e outras poderão ter, no máximo, pena de prisão".

Lusa /

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O Irão desmentiu hoje Donald Trump, que dissera que várias mulheres estavam ameaçadas de execução, exigindo a sua libertação. 

"Mais uma vez, Trump voltou a ser induzido em erro por informações falsas. Entre as mulheres apresentadas como estando em vias de ser executadas, algumas foram libertadas e outras são objeto de processos suscetíveis de, no máximo, causar pena de prisão", contrapôs o meio de comunicação do poder judicial, Mizan.

Hoje, Trump comentou uma mensagem na sua rede social, em que escreveu: "Aos dirigentes iranianos, que em breve vão negociar com os meus representantes: eu ficaria muito grato pela libertação destas mulheres. (...) Se fazem favor, não lhes façam mal! Seria um muito bom começo para as negociações!!!".

A publicação em questão, colocada em linha na segunda-feira na conta da rede social X de um militante chamado Eyal Yakoby, contém as fotografias de oito mulheres não identificadas, com a mensagem "A República Islâmica do Irão prepara-se para enforcar oito mulheres".

Eyal Yakoby apresenta-s na X como futuro estudante do Instituto de Tecnologia do Massachusetts e publica muitos textos de apoio ao ataque israelo-norte-americano ao Irão e de crítica aos movimentos de solidariedade com o povo palestiniano.

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