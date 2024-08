Wael Hamzeh - EPA

Após os assassinatos dos líderes políticos do Hamas e do Hezbollah nos últimos dias, as autoridades iranianas vão reunir esta quinta-feira com os representantes do Irão, Líbano, Iraque e do Iémen, para discutir uma potencial retaliação contra Israel. A região do Médio Oriente está sob tensão e corre o risco de alargar o conflito entre Israel, o Irão e os seus representantes.