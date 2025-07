Irão e três países europeus debatem o programa nuclear de Teerão

Na véspera das negociações - que decorrem separadamente das conversações indiretas com os Estados Unidos – o Irão reafirmou o seu direito "inabalável" de enriquecer urânio.



"Especialmente depois da recente guerra (com Israel), era importante para eles (os europeus) saberem que as posições do Irão permanecem inabaláveis e que o nosso enriquecimento vai continuar", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi.



Berlim, Londres e Paris são signatários do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano firmado em 2015, denunciado unilateralmente pelos Estados Unidos em 2018, durante o primeiro mandato presidencial de Donald Trump.



Os países ocidentais e Israel sustentam que o Irão quer desenvolver uma bomba atómica, uma ambição que Teerão nega, argumentando que está a desenvolver energia nuclear para necessidades civis, particularmente energéticas.