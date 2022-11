Irão emite primeira sentença de morte relacionada com protestos

De acordo com a imprensa estatal,O tribunal revolucionário iraniano indicou que o réu incendiou um edifício governamental.Outras cinco pessoas que participaram nos protestos foram condenados a penas entre cinco a 10 anos de prisão, sendo considerados culpados por “conluio para cometer crime contra a segurança nacional e perturbação da ordem pública”.De acordo com a agência IRNA, as decisões ainda poderão ser contestadas em tribunal. Não foi disponibilizada mais informação sobre o manifestante condenado à morte.Pelo menos 20 pessoas detidas durante os protestos enfrentam possíveis sentenças de morte, segundo indicou a organização Iran Human Rights Mahmood Amiry-Moghaddam, diretor desta ONG, apela à comunidade internacional para uma ação urgente e decisiva que alerte a República Islâmica sobre as “consequências da execução de manifestantes”.Foi também reportada aAs autoridades iranianas confirmam a detenção de pelo menos 1.000 pessoas só na província de Teerão.Os protestos contra o regime iraniano irromperam há cerca de dois meses,, uma jovem de 22 anos que foi detida pelas autoridades iranianas por alegada violação das regras de utilização doAs manifestações decorreram em pelo menos 140 cidades iranianas. Para o Irão, os protestos em causa são provocados por ingerência de inimigos estrangeiros em assuntos internos.