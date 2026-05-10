Irão envia resposta a proposta dos EUA para acabar a guerra

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"O Irão apresentou formalmente aos mediadores paquistaneses a sua resposta à mais recente proposta dos EUA destinada a pôr fim à guerra", noticiou a agência oficial IRNA, citando "uma fonte familiarizada com o assunto".



Segundo a mesma fonte, adianta a IRNA, "de acordo com o plano proposto, a fase atual das negociações está focada exclusivamente na cessação das hostilidades na região".





Ainda não são conhecidos os contornos dessa resposta do Irão, mas a ISNA, uma outra agência de notícias do Irão, adiantou, entretanto, que esta resposta se centrará no "fim da guerra e na segurança marítima".



"O eixo principal da resposta do Irão à proposta dos EUA é ‘o fim da guerra e a segurança marítima’ no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz", publicou a ISNA através do Telegram.



Recorde-se que o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, “já tinha afirmado anteriormente que as opiniões e considerações de Teerão relativamente às propostas dos EUA seriam transmitidas assim que as revisões internas e as conclusões finais fossem concluídas”.



As propostas norte-americanas eram uma resposta a uma proposta anterior, com 14 pontos, apresentada pelo Irão na semana passada.



Teerão tinha insistido que as negociações deveriam focar-se, numa primeira fase, num acordo de paz e no fim do bloqueio no Estreito de Ormuz, adiando qualquer negociação sobre o seu programa nuclear para uma fase posterior.



O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que esperava que o Irão enviasse a sua resposta no dia seguinte e avisou que, caso não houvesse acordo, reativará a Operação Projeto Liberdade para escoltar navios presos no Estreito de Ormuz devido às restrições impostas pela República Islâmica.



Um cessar-fogo mediado pelo Paquistão está em vigor desde 08 de abril, depois de Estados Unidos e Israel terem iniciado ataques contra o Irão, em 28 de fevereiro.



Teerão retaliou com o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo, e atacando vários países do Golfo Pérsico.



Irão e EUA realizaram uma reunião de alto nível em Islamabad a 11 e 12 de abril, mas não conseguiram chegar a um acordo para terminar o conflito e desde então não chegaram a um consenso para retomar as conversações. No entanto, ambos os lados continuaram a trocar mensagens e propostas.

