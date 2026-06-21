Irão interrompe negociações com EUA após novas ameaças de Trump

"A delegação da República Islâmica do Irão abandonou o local das negociações", informou o órgão oficial do Governo iraniano, explicando que a decisão foi uma resposta às ameaças de Trump durante as conversações realizadas hoje em Bürgenstock, na Suíça.

Segundo a IRNA, a delegação iraniana interrompeu as negociações com os EUA, que estavam a ser mediadas pelo Catar e pelo Paquistão, e abandonou o local após uma reunião com o mediador catari.

O chefe da equipa de negociação iraniana Mohammad Bagher Ghalibaf já tinha respondido nas redes sociais ao presidente norte-americano, aconselhando a que refletisse as palavras.



"Seria melhor que eles ponderassem as palavras; as nossas forças armadas estão prontas para responder de forma diferente", repreendeu Ghalibaf no rede social X, sem mencionar o nome do presidente americano, mas em referência explícita à sua mensagem mais recente.



Anteriormente, Donald Trump havia instado Teerão a impedir que seus aliados no Líbano, referindo-se ao Hezbollah, "causassem problemas", caso contrário, os Estados Unidos retomariam os ataques ao Irão.



"O Irão deve impedir imediatamente que os seus grupos afiliados, com altos salários, no Líbano causem problemas. Caso contrário, atacaremos o Irão com muita força novamente, como fizemos na semana passada, ou até com mais força", escreveu o presidente dos EUA no Truth Social.atari.

Além disso, em entrevista à estação televisiva Fox News, Trump alertou Teerão para o encerramento do estreito de Ormuz, afirmando que, se tal acontecesse, "não teriam mais um país e nem sequer poderiam regressar ao seu", numa aparente referência à equipa de negociação iraniana.

c/Lusa