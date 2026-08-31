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Irão lança ataques a bases dos EUA na Jordânia e EAU
O Irão afirma ter ripostado contra bases norte-americanas nos Emirados Árabes Unidos e na Jordânia.
A versão é desmentida no terreno. A Jordânia garante ter abatido oito mísseis sem registo de danos ou vítimas, enquanto os Emirados Árabes Unidos confirmam ter intercetado um drone vindo de território iraniano.
Apesar da escalada, o Presidente do Irão assegura que o país não procura a guerra, mas deixa o aviso, nenhuma agressão ficará sem resposta.