Irão lança ataques a bases dos EUA na Jordânia e EAU

A Guarda Revolucionária prometeu retaliar perante o que considera ser um "erro estratégico fatal", detalhando uma operação combinada de mísseis e drones que terá provocado "grandes danos". O alvo foram instalações que albergavam pessoal e helicópteros dos Estados Unidos.



A versão é desmentida no terreno. A Jordânia garante ter abatido oito mísseis sem registo de danos ou vítimas, enquanto os Emirados Árabes Unidos confirmam ter intercetado um drone vindo de território iraniano.



Apesar da escalada, o Presidente do Irão assegura que o país não procura a guerra, mas deixa o aviso, nenhuma agressão ficará sem resposta.