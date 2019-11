Irão. Líder supremo culpa inimigos estrangeiros por protestos violentos

“Algumas pessoas estão claramente preocupadas pela decisão [de aumentar o valor dos combustíveis], mas”, declarou Khamenei durante um discurso transmitido em direto na televisão iraniana.“A contrarrevolução e os inimigos do Irão sempre apoiaram sabotagens e violações de segurança e continuam a fazê-lo", declarou a maior autoridade da República Islâmica do Irão. “Infelizmente foram provocados alguns problemas, várias pessoas perderam a vida e alguns locais foram destruídos”.

As forças de segurança iranianas começaram a entrar em conflito com grupos de manifestantes em Teerão no sábado, um dia depois de ser anunciado o aumento do preço dos combustíveis. Pelo menos 100 bancos e dezenas de edifícios e veículos foram incendiados desde sexta-feira.



Esta segunda-feira, a Guarda Revolucionária Iraniana avisou aqueles que se manifestam contra o Governo do país que serão tomadas ações “decisivas” caso os tumultos continuem a “perturbar a paz e a segurança da população”.

Para que seja evitada uma escalada de tensões entre as autoridades e os manifestantes, Khamenei, que tem a última palavra em todas as questões políticas, pediu ao Governo que evitasse a subida do preço de outros produtos.De acordo com o Governo do Irão, o preço da gasolina deverá aumentar pelo menos 50 por cento. O Presidente Hassan Rouhani garante queUma fonte do Governo iraniano avançou à agência Reuters que a decisão de aumentar o preço do combustível poderia ser benéfica nas eleições ao aumentar a taxa de participação. “Os 60 milhões de pessoas que vão receber apoios monetários vão certamente votar”, afirmou.

Estados Unidos condenam uso de força

Os Estados Unidos já, referindo-se ao facto de as autoridades terem cortado o acesso à Internet de modo a evitar que as redes sociais sejam usadas para organizar concentrações.“Os EUA apoiam o povo iraniano nos seus protestos pacíficos contra o regime que deveria liderá-lo”, declarou a Casa Branca. “Teerão tem procurado fanaticamente obter armas nucleares e tem apoiado o terrorismo, trasnformando uma nação orgulhosa num exemplo do que acontece quando uma classe dominante abandona o seu povo”.A tensão entre os Estados Unidos e o Irão tem vindo a escalar dramaticamente desde que, no ano passado, Donald Trump decidiu a retirada unilateral do acordo nuclear e aplicou sanções ao país do Médio Oriente.Desde a aplicação dessas sanções,e, com o aumento do preço da gasolina, a população receia uma crise ainda maior nas despesas familiares.