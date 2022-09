Irão. Morte de Mahsa Amini gera onda de protestos em todo o mundo

Em Lisboa, esta sexta-feira mulheres iranianas cortaram o cabelo em sinal de protesto. Dezenas de iranianos manifestaram-se na Praça do Comércio.



Pedem a queda do governo do Irão em solidariedade com todos os que sofrem na pele as leis e políticas radicais do Islão e queimaram o véu que as mulheres são obrigadas a usar.



Muitos testemunhos emocionados garantem vieram para Portugal para conseguirem a liberdade que não tinham no país.