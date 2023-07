As mulheres vão passar a poder assistir a jogos de futebol local no Irão. O anúncio foi feito pela Federação iraniana de Futebol durante a cerimónia do sorteio da competição.

O presidente diz que há várias cidades prontas para receber mulheres, mas não fez qualquer referência aos estádios da capital.



Em agosto do ano passado as mulheres já tinham sido autorizadas a assistir ao jogo do Esteghlal, na altura treinado pelo português Ricardo Sá Pinto.



Durante mais de 40 anos estiveram proibidas de entrar nos estádios.