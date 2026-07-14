Irão. Novas explosões ouvidas na ilha de Qeshm

"Por volta das 18h45, foram ouvidas várias explosões na ilha de Qeshm", afirmou a agência iraniana, acrescentando que a zona de Masan, na ilha, foi alvo de ataques aéreos por diversas vezes nos últimos dias, alegadamente levados a cabo pelo "inimigo norte-americano".

O presidente norte-americano prometeu prosseguir com os bombardeamentos contra alvos iranianos, esta terça-feira.

Segunda-feira, os ataques dos EUA visaram, de acordo com o Comando norte-americano, alvos junto à costa sul junto ao Estreito de Ormuz, incluindo sistemas de vigilância costeira e arsenais de drones e de mísseis.

Os resultados foram publicados na conta do Comando das forças nortes americanas da rede X. Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026 "Ontem, utilizando múltiplos drones de ataque de superfície unidirecionais, as forças do CENTCOM atingiram com sucesso uma instalação de manutenção de submarinos e navios no Irão. Três embarcações de superfície não tripuladas Corsair atingiram o porto da Base Naval de Bandar Abbas, marcando a primeira vez que as forças americanas empregaram drones marítimos em operações de combate. Os ataques da última noite prejudicaram a capacidade do Irão de continuar a atacar navios mercantes", referiu a publicação, ilustrada por um vídeo dos ataques.



Exército do Kuwait interceta "aeronaves hostis"





O Kuwait anunciou por seu lado, esta terça-feira, que está a enfrentar ataques no seu espaço aéreo, no meio da intensificação dos ataques iranianos na região do Golfo nos últimos dias, devido ao aumento das tensões no Estreito de Ormuz.





"As forças armadas estão a intercetar aeronaves hostis dentro do espaço aéreo do Kuwait", declarou o Estado-Maior, instando a população a "respeitar as instruções de segurança emitidas pelas autoridades".





Até ao momento não foram divulgadas informações sobre o alvo destes ataques nem sobre a origem.



Além de ser visado por Teerão em ataques como represália pelos bombardeamentos norte-americanos, o Kuwait também tem sido alvo de ataques por parte de milícias pró-iranianas do Iraque, em apoio ao Irão.



Durante as últimas 24 horas, o Irão já lançou ataques contra dois navios dos Emirados Árabes Unidos que navegavam pelo estreito de Ormuz, causando a morte de um tripulante e oito feridos, e disparou mísseis e drones contra alvos dos Estados Unidos no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia, na terceira noite consecutiva de ataques cruzados entre Washington e Teerão.



c/agências

