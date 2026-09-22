Irão ou é "aniquilado" ou chega a acordo com EUA

Donald Trump, que discursava durante o debate no primeiro dia da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, anunciou a construção de duas bases militares norte-americanas na Gronelândia e que o regime comunista de Cuba "vai cair".

O Presidente norte-americano, por outro lado, anunciou que os Estados Unidos vão utilizar oficialmente o termo "superinteligência" em vez de "inteligência artificial", rejeitando a ideia de um "projeto globalista" de regulamentação da IA, e apelou a todos os países membros para abandonarem o Tribunal Penal Internacional (TPI).