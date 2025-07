Irão. Pentágono ainda sem confirmação do resultado de ataque a Fordo

"Este é um nível de informação a que não temos acesso neste momento", reconheceram fontes militares norte-americanas em conferência de imprensa sobre a "Operação Martelo da Meia-Noite", desencadeada pela aviação dos Estados Unidos em 22 de junho contra as instalações nucleares de Fordo, a principal central de enriquecimento de urânio do Irão, bem como de Natanz e Isfahan.

Segundo o Pentágono, "foi o maior bombardeamento com aviões B-2 da história dos Estados Unidos".

O ataque envolveu 125 aeronaves, incluindo sete B-2, aviões de reabastecimento e de reconhecimento e ainda caças, além de 75 bombas e mísseis.

As fontes militares insistiram, sem fornecer detalhes, que a Agência de Redução de Ameaças de Defesa (DTRA), do Departamento de Defesa, alcançou o seu objetivo e que as bombas atingiram os pontos planeados por Washington.

No entanto, salientaram que aguardam uma avaliação final da ofensiva.

"Ainda não está completo e não estará por algum tempo, pois as informações ainda estão a ser recolhidas", acrescentaram.

O Departamento de Defesa declarou em junho que a operação foi planeada durante meses, mesmo enquanto decorriam negociações entre Washington e Teerão, em busca de um acordo sobre o programa nuclear da República Islâmica.

Fordo está localizada a 80 metros de profundidade. O ataque utilizou bombas de penetração GBU-57 com mais de 13 toneladas cada, capazes de penetrar grandes profundidades antes de explodir e destruir `bunkers`, tornando-as adequadas para atacar este tipo de instalações.

As informações de hoje contradizem, pelo menos parcialmente, as afirmações triunfalistas feitas pelo Presidente norte-americano após os bombardeamentos.

"Foram causados ??danos monumentais às instalações nucleares iranianas. Aniquilação é a palavra certa. (...) E os maiores danos ocorreram muito abaixo do nível do solo", declarou Donald Trump em 25 de junho.

Israel lançou em 13 de junho vagas de bombardeamentos contra o Irão, justificadas com a criação iminente de uma arma nuclear, o que é refutado por Teerão.

Ao fim de 12 dias de bombardeamentos cruzados contra os respetivos territórios, Israel e o Irão acordaram uma trégua, logo após um ataque iraniano contra uma base norte-americana no Qatar.