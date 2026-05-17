Irão prepara plano para gestão do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz

Está prevista a implementação de portagens numa das principais rotas energéticas do mundo.

O presidente dos Estados Unidos avisa o Irão que enfrentará "maus bocados" caso não seja alcançado rapidamente um acordo de paz.





Entretanto, os EUA exigiram ao Irão a entrega do urânio altamente enriquecido e a limitação do programa nuclear a uma única instalação ativa como condições para avançar as negociações de paz, indicou hoje fonte oficial.



Segundo a agência noticiosa estatal iraniana Fars, ligada à Guarda Revolucionária, Washington exige também a renúncia a compensações por danos de guerra.



A Fars adiantou que a Administração norte-americana respondeu à mais recente proposta de Teerão com várias exigências, entre elas a entrega, por parte do Irão, de 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, podendo a República Islâmica manter ativa apenas uma instalação nuclear.



Além disso, a Fars indicou que, segundo a proposta, Washington não pagará qualquer indemnização ou compensação ao Irão pelos danos de guerra, nem desbloqueará sequer 25% dos ativos iranianos congelados no estrangeiro, como exige Teerão.



A agência acrescentou que os Estados Unidos condicionam o fim da guerra em todas as frentes ao avanço das negociações com o Irão.



Segundo a Fars, mesmo que Teerão aceitasse estas condições, a ameaça de uma nova agressão por parte dos Estados Unidos e de Israel manter-se-ia.



c/ Lusa

