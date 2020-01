Irão quer ver Estados Unidos fora da região e Iraque ameaça Washington

referindo-se ao lançamento de mais de uma dúzia de mísseis por parte do Irão contra duas bases militares iraquianas utilizadas pelo exército norte-americano., acrescentou o líder supremo iraniano durante um discurso transmitido na televisão estatal, no qual descartou também qualquer hipótese de retomar as negociações com os EUA sobre um acordo nuclear. “Conversas e negociações são o começo da intervenção norte-americana”, frisou.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

Já o Presidente do Irão,O lançamento de mísseis pelo Irão na última madrugada serviu de retaliação contra os Estados Unidos depois de Donald Trump ter ordenado, na passada semana, um ataque aéreo em Bagdade que resultou na morte de Soleimani, general considerado um herói no seu país e cujas cerimónias fúnebres moveram milhares de pessoas.Javad Zarif, ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, também reagiu ao lançamento de mísseis pelo Irão esta quarta-feira.No Twitter, Zarif descreveu a medida como “adequada” e baseou-se num artigo da ONU para justificar a legítima defesa.escreveu.

Iraque promete retaliação contra EUA

Qais al-Khazali, comandante da milícia iraquiana apoiada pelo Irão, apoiou o lançamento de mísseis iranianos e disse que agora é a vez de o Iraque retaliar contra os EUA.Abu Mahdi al-Muhandis, vice-comandante das milícias Kataib Hezbollah, também foi morto durante o ataque aéreo ordenado por Donald Trump.

“Como os iraquianos são corajosos e cuidadosos, a resposta não será inferior àquela dada pelo Irão. Esta é uma promessa”, declarou al-Khazali, que lidera o grupo paramilitar xiita Asaib Ahl al-Haq, considerado pelos EUA como uma organização terrorista.





O primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi, apelou, porém, a todas as partes envolvidas que sejam contidas e que respeitem o Iraque, uma vez que a atual crise traz a ameaça de uma “guerra devastadora”.



Abdul Mahdi disse ainda ter recebido uma “mensagem verbal” do Irão na qual foi informado de que esse país estaria prestes a levar a cabo uma retaliação contra os Estados Unidos pela morte de Soleimani.



Teerão terá dito ao primeiro-ministro do Iraque que apenas pretendia atingir localizações onde se encontrassem alvos norte-americanos mas não especificou quais seriam esses locais.



Netanyhahu lança aviso ao Irão

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Horas antes do ataque levado a cabo pelo Irão, a Guarda Revolucionária iraniana alertou Washington de que uma retaliação norte-americana poderá resultar em novos ataques contra os Estados Unidos ou seus aliados, incluindo Israel.O primeiro-ministro israelita,, garantiu, acrescentando que Israel “apoia completamente” a decisão de Donald Trump e que este devia ser felicitado por agir com “rapidez e ousadia”.“Estamos a avaliar danos e eventuais vítimas. Até agora, tudo bem! Temos as forças militares mais poderosas e melhor equipadas do mundo, de longe!”, escreveu Trump.