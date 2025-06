Irão realiza funeral de Estado para oficiais superiores mortos por Israel

Bagheri, Salami e Hajizadeh foram mortos a 13 de junho, o primeiro dia deste conflito.

Trump acusou ainda o ayatollah Ali Khamenei de falta de gratidão, alegando tê-lo salvo de "uma morte horrível e ignominiosa". Na rede social Truth Social, o presidente norte-americano diz ter dado uma “sova” ao Irão.



Ali Khamenei, por sua vez, diz que Washington “não ganhou nada” com os seus ataques a instalações nucleares iranianas e afirma que Teerão “desferiu uma bofetada retumbante na cara da América".

c/agências

Os seus caixões foram levados para a Praça Azadi, em Teerão, envoltos na bandeira iraniana e adornados com as suas fotos, pétalas de rosa e flores, enquanto a multidão agitava bandeiras iranianas.A televisão estatal noticiou que o funeral, apelidado de "procissão fúnebre dos Mártires do Poder", foi realizado para um total de 60 pessoas mortas na guerra, incluindo quatro mulheres e quatro crianças.Participaram no funeral o presidente Masoud Pezeshkian e outras figuras importantes, incluindo Ali Shamkhani, gravemente ferido durante o conflito e conselheiro do líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.O funeral decorre no quinto dia de cessar-fogo entre Israel e o Irão.De acordo com o Ministério da Saúde iraniano, pelo menos 627 civis foram mortos e quase 4.900 ficaram feridos durante a guerra de 12 dias. Israel, por seu turno, reporta 28 mortos e 3.238 feridos.