Irão reivindicou ataque a quartel-general do Curdistão iraquiano

Pelo menos quatro civis morreram e seis ficaram feridos esta noite num ataque do Irão a um quartel-general no Curdistão Iraquiano. O ataque foi reivindicado pelo Corpo de Guardas da Revolução Iraniana que afirmou ter usado mísseis balísticos para destruir a sede da Mossad.

Fontes de segurança confirmaram à Reuters que ouviram explosões numa área perto da embaixada norte-americana e de residências civis.



Os Estados Unidos já negaram que tenha atingido as instalações e que algum americano tenha ficado ferido.



Antes deste ataque, os Estados Unidos e o Reino Unido admitiram voltar a bombardear os Houthis se a milícia pro-iraniana do Iémen continuar a atacar navios no Mar Vermelho.