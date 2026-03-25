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Irão rejeita plano dos EUA e apresenta contraproposta
O Irão já respondeu ao plano de paz dos Estados Unidos. Diz que é excessivo nas exigências e apresenta contrapropostas. Assim os lideres iranianos querem.
Exigem ser recompensados pelos estragos causados pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel
E reclamam o reconhecimento da soberania sobre o estreito de Ormuz.
Resposta ao plano apresentado pelos Estados Unidos que tem 15 pontos. Entre as exigências norte-americanas estão o desmantelamento das capacidades nucleares do Irão, com a garantia de que Teerão não vai enriquecer urânio e aceita uma supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica.
É proposto também o fim do apoio do Irão a grupos armados regionais e a total reabertura do estreito de Ormuz.