Irão rejeita plano dos EUA e apresenta contraproposta

Garantias do fim dos ataques ao país e aos seus aliados.



Exigem ser recompensados pelos estragos causados pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel



E reclamam o reconhecimento da soberania sobre o estreito de Ormuz.



Resposta ao plano apresentado pelos Estados Unidos que tem 15 pontos. Entre as exigências norte-americanas estão o desmantelamento das capacidades nucleares do Irão, com a garantia de que Teerão não vai enriquecer urânio e aceita uma supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica.



É proposto também o fim do apoio do Irão a grupos armados regionais e a total reabertura do estreito de Ormuz.