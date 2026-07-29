Irão rejeita proposta do Omã de uma gestão regional do Estreito de Ormuz

Irão rejeita reabertura do Estreito com rota de Omã

O Irão quer controlar esta via marítima crucial, exigindo que as embarcações comerciais utilizem corredores pré-aprovados e se submetam a inspeções ou taxas de serviço.





c/agências

Os países do golfo Pérsico reuniram-se na terça-feira para discutir a criação de um "acordo prático" sobre os "direitos soberanos de todos" os Estados que partilham as águas do Estreito.Várias fontes confirmaram à Reuters que oO plano baseia-se em acordos semelhantes para o Estreito de Malaca, que liga o Oceano Índico ao Pacífico, onde a Indonésia, a Malásia e Singapura solicitam contribuições voluntárias dos transportadores para financiar os serviços.O responsável disse que o Irão respeita o Omã, que considera um vizinho mediador valioso, mas considera que um acordo de 50/50, no qual os dois países partilhavam o controlo de forma igual, não serviria os interesses do Irão.O alto funcionário defende que o Omã deveria supervisionar a secção do Estreito correspondente ao seu controlo, acrescentando que as rotas do sul através do Estreito, que atravessam as águas territoriais omanitas, poderiam ser perigosas para a navegação.Em entrevista à emissora estatal IRIB, o vice-ministro Kazem Gharibabadi anunciou que a retoma das rotas de entrada e saída do estreito por águas iranianas é parte dos termos de um acordo provisório proposto a Omã para reabertura da via de navegação e alertou que esta permanecerá fechada caso a proposta não seja aceite e que os ataques da República Islâmica no Médio Oriente poderão ser retomados."A criação de uma rota sul para a passagem de navios contraria as disposições da primeira parte do quinto parágrafo do Memorando de Entendimento de Islamabade e constitui uma clara violação das obrigações contidas neste acordo", argumentou.O controlo do Estreito, a via navegável entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, que é a principal rota para cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo e outros bens vitais, tem sido um dos principais pontos de atrito nos esforços para resolver a guerra entre os EUA e o Irão.Antes da guerra, a navegação fluía livremente através do Estreito, que se encontra nas águas territoriais tanto do Irão como de Omã, mas que é geralmente considerado uma via navegável internacional.Os Estados Unidos rejeitam as restrições marítimas de Teerão, insistindo que o estreito continua a ser uma via navegável internacional aberta, de acordo com o direito internacional.