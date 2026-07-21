Irão retalia contra EUA e ataca radares e sistemas de defesa norte-americanos

Estados Unidos concluíram décima noite de ataques

c/ agências

A Guarda Revolucionária do Irão disse ter atingido esta terça-feira dois sistemas de defesa antiaérea e uma instalação de radar em dois postos avançados norte-americanos no Bahrein, assim como sistemas de mísseis defensivos, de receção de radar e de satélite no Kuwait.Após estes ataques,, alertou Teerão num comunicado divulgado pela agência Irna.O Exército iraniano disse, por sua vez, ter atacado "três bases importantes" utilizadas pelos Estados Unidos no Kuwait - Arifjan, Al-Udairi e Ahmad Al-Jaber - com drones suicidas.A Guarda Revolucionária iraniana indicou também que, "depois de explosões terem provocado grandes incêndios a bordo".Apesar do colapso do cessar-fogo, Teerão anunciou que continuam a ser trocadas mensagens diplomáticas entre ambas as partes através de intermediários.O Exército norte-americano anunciou esta terça-feira que levou a cabo a décima noite consecutiva de bombardeamentos contra o Irão, nomeadamente contra centros de comando militar e alvos marítimos, "com o objetivo de".Os ataques foram realizados depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter prometido punir o Irão pela morte de soldados norte-americanos.Já na noite anterior, Trump tinha afirmado que o Irão fora atingido “com muita força” em “homenagem” aos três soldados norte-americanos mortos recentemente, dois na Jordânia e um no Iraque.Entretanto, o tráfego marítimo na região corre o risco de ficar ainda mais paralisado depois de, o maior exportador mundial de petróleo bruto, no Mar Vermelho.Perante esta ameaça dos houthis e a intensificação das hostilidades entre Washington e Teerão, os preços do petróleo atingiram na segunda-feira o valor mais elevado em mais de um mês. Esta terça-feira registavam uma ligeira descida.