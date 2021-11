Irão só ressuscita acordo nuclear com garantias dos Estados Unidos

, afirmou um porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros.Em declarações citadas pela agência Reuters, o porta-voz Saeed Khatibzadeh estabeleceu também a exigência de ver levantadas todas as sanções impostas ao regime dos, isto num processo que possa ser verificado.Khatibzadeh vincou ainda queEsta posição é assumida a escassas semanas do retomar das conversações entre o Governo iraniano e as potências internacionais, tendo em vista ressuscitar a letra do acordo de 2015 – assinado sob os auspícios da Administração Obama e torpedeado pela mão da Presidência de Donald Trump.

O Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, clamou na passada quinta-feira que o seu país não deve transigir “de qualquer forma” na defesa de interesses nacionais.



No sábado, reunidos em Moscovo, os ministros dos Negócios estrangeiros do Irão, Hossein Amirabdollahian, e da Rússia, Serguei Lavrov, defenderam conjuntamente que o acordo relativo ao programa nuclear iraniano deve ser restaurado na sua formulação original.



Nos termos do acordo de 2015, assinado por iranianos e potências internacionais, Teerão retirou o pé do acelerador do respetivo programa de enriquecimento de urânio, em troca do levantamento de sanções impostas por Estados Unidos, Nações Unidas e União Europeia.

O sinal amarelo francês

Na passada quinta-feira, o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros quis deixar claro que o também o Irão enfrenta a ameaça de sanções renovadas, mesmo com o retomar das conversações à vista.Recorde-se que. Isto já depois de Teerão ter aceitado prolongar a monitorização de parte das suas atividades nucleares e ter convidado para conversações o diretor da AIEA, o general Rafael Grossi.O passo atrás de Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Alemanha acabou, na prática, por evitar uma escalada com os iranianos, que acabaria por inviabilizar o retomar das conversações com o regime.O facto é que as potências ocidentais têm vindo a demonstrar crescente impaciência perante o que consideram ser a falta de abertura do Irão a inspeções completas às infraestruturas nucleares., declarou a porta-voz do Ministério, Anne-Claire Legendre.A mesma porta-voz deixou claro que pelo menos Paris mantém extrema preocupação com as denominadas “falhas” iranianas no cumprimento de compromissos e obrigações, incluindo aqueles que foram invocados em setembro.“Juntamente com os nossos parceiros, permanecemos muito atentos para assegurar que o Irão respeite os seus compromissos e permanecemos em conversações quanto à resposta a dar, vincou.

Manobras militares



Entretanto, no domingo, as forças militares iranianas deram início a um exercício anual nas proximidades do Golfo.

Perto de um quinto do petróleo que é consumido no planeta é transportado pelo Estreito de Ormuz.



Este exercício, disse o almirante Mahmoud Mousavi, porta-voz das manobras Zolfaqar-1400, visa

As manobras militares iranianas cobrem uma area que se estende do leste do Estreito de Ormuz até posições a norte do Oceano Índico, além de parte do Mar Vermelho, segundo noticiou a televisão estatal do país.