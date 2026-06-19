Irão suspende todo o processo de negociação de 60 dias com os EUA

(em atualização)

Segundo as agências Fars e Al-Mayadeen, as autoridades iranianas argumentam que os ataques israelitas no sul do Líbano, menos de 24 horas após a assinatura eletrónica do acordo, constituíram uma violação direta das obrigações dos EUA no âmbito do pacto.





A delegação iraniana estava a preparar-se para viajar para a Suíça para a primeira ronda de negociações quando Teerão cancelou abruptamente a viagem.





As autoridades iranianas afirmam agora que não cumprirão os seus compromissos até terem a plena certeza de que os ataques israelitas ao Líbano cessaram e que os EUA cumpriram os requisitos da primeira cláusula do acordo. De acordo com o memorando de entendimento entre Washington e Teerão, estava previsto um cessar-fogo imediato em todas as frentes, incluindo o Líbano.



Segundo o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, “a agenda do Líbano é uma prioridade máxima para o Irão”.







A primeira ronda de negociações entre os EUA e o Irão está agora, efetivamente, cancelada.





"Linhas vermelhas" de Teerão Rosário Salgueiro, enviada da RTP a Bürgenstock, explica o que o memorando não está em causa e que o que foi adiado foram as negociações de 60 dias.



O chefe da equipa de negociação do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf, insistiu esta sexta-feira na necessidade de respeitar as "linhas vermelhas" do Irão.



"Como demonstrámos ao longo de negociações anteriores, mantivemo-nos firmes no respeito pelas condições e linhas vermelhas estabelecidas e na defesa dos interesses da nação iraniana", disse Ghalibaf, citado pela agência de notícias IRNA.



"Se o inimigo se tornar excessivo" nas suas exigências, "provamos que estamos prontos para retaliar e que não hesitaremos em dar uma resposta contundente", acrescentou Ghalibaf, que é também o presidente do Parlamento. Tráfego retomado no Estreito de Ormuz Entretanto, o tráfego foi retomado no Estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica para o comércio global de hidrocarbonetos, que tinha sido bloqueada pelo Irão desde o início da guerra. Os Estados Unidos, por sua vez, impuseram um bloqueio aos portos iranianos.



O bloqueio foi levantado na quinta-feira, conforme estipulado no acordo, e as forças norte-americanas "permitiram a passagem de mais de uma dúzia de navios", informou o JD Vance.



A televisão estatal iraniana, citando um comunicado do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país, anunciou que os navios que desejassem transitar pelo estreito deveriam submeter os seus pedidos a um novo órgão governamental.



De acordo com os termos do protocolo, "nenhuma taxa" será cobrada "por um período de 60 dias", reiterou.



Refletindo os receios renovados, os preços do petróleo voltaram a subir na sexta-feira, após uma queda acentuada desde o anúncio do acordo, com o petróleo Brent do Mar do Norte, a referência global do mercado, a voltar a ultrapassar os 80 dólares por barril. Israel prossegue com ataques ao sul do Líbano No sul do Líbano, ataques aéreos israelitas mataram 18 pessoas e feriram 33 durante a noite, segundo um balanço preliminar do Ministério da Saúde em Beirute, enquanto o exército israelita reportou a morte de quatro dos seus soldados, incluindo um oficial de alta patente.



Este é o maior número de mortos reportado desde o anúncio do acordo na segunda-feira, que estipula um cessar-fogo "em todas as frentes, incluindo no Líbano", um ponto sobre o qual Teerão, aliada do movimento islamita libanês Hezbollah, insistiu.



“Todo o Líbano deve arder”, reagiu o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, figura da extrema-direita e importante aliado político do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ao anúncio da morte dos soldados.



A França, por sua vez, pediu a Israel que “respeite” o memorando de entendimento.





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