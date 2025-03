Iraque apreende 1,1 toneladas de comprimidos de captagon vindos da Síria

Segundo noticia a agência AFP, o carregamento continha sete milhões de comprimidos de captagon, uma anfetamina altamente aditiva produzida à escala industrial na Síria durante o regime de Bashar al-Assad.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano explicou que a Direção de Narcóticos "apreendeu um camião vindo da Síria, com destino ao Iraque, via Turquia, transportando 1,1 toneladas de comprimidos de captagon".

A mesma fonte referiu que a carga foi transferida de um camião turco para um camião iraquiano perto de uma passagem fronteiriça entre os dois países e que foram feitas detenções, sem adiantar mais pormenores.

O responsável sublinhou que esta operação foi realizada graças a "informações muito importantes" fornecidas pelas forças de segurança sauditas.

Em 2022, o Iraque tinha anunciado a apreensão de seis milhões de comprimidos de captagon.

Face ao flagelo do tráfico nos últimos anos, o Iraque e os seus vizinhos, nomeadamente a Jordânia, outro país de trânsito, e a Arábia Saudita, o maior mercado consumidor do Médio Oriente, reforçaram a sua cooperação para combater este crime.