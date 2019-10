Iraque não quer acolher militares norte-americanos vindos da Síria

“Todas as forças militares norte-americanas que estão a retirar-se da Síria receberam aprovação para entrar na área do Curdistão iraquiano para que possam ser de lá transportadas para fora do Iraque”, explicaram as forças militares desse país.



“Não foi concedida permissão a estas forças para que permaneçam dentro do Iraque”, acrescentaram.





As declarações surgem depois de o Pentágono ter anunciado que os militares norte-americanos retirados da Síria deveriam fixar-se no Iraque ocidental para lá “ajudarem a defender” a região e continuarem a sua luta contra o autoproclamado Estado Islâmico.



No entanto, o secretário da Defesa dos EUA veio esta terça-feira afirmar que Washington planeia trazer, eventualmente, os militares norte-americanos que saíram da Síria de volta para casa.



“O objetivo não é que permaneçam interminavelmente no Iraque, o objetivo é retirá-los da Síria e eventualmente trazê-los para casa”, assegurou Mark Esper, que na quarta-feira vai reunir-se com o homólogo iraquiano para discutir uma data concreta.







Para além dos cerca de mil militares que estão agora de passagem pelo Iraque, encontram-se atualmente nesse país cinco mil militares norte-americanos que ajudam a treinar as forças iraquianas e a combater o Daesh.







(em atualização)