Iraque. O tesouro das trufas do deserto

Alaa Al-Marjani - Reuters







"Quando não há trabalho, as trufas são uma fonte de rendimento. E somos felizes aqui", disse o pai de Riyam, Mohsen Farhan, à agência Reuters. Mas enfrentar os perigos que a tarefa esconde também é um desafio e requere um olhar afinado.

Temos medo de lobos, há muitos aqui. E há minas. Um tempo atrás, já morreram pessoas", acrescentou.





Depois da época das chuvas e dos trovões, a trufas despontam à superfície. Este ano, a chuva chegou mais tarde, reduzindo a proliferação das trufas, dizem.

"Aqui está, a trufa, uma bênção de Deus", exclama Zahra Buheir, que, com 72 anos, conhece bem a importância do negócio. A família de Buheir apenas consegue recolher cerca de um quilo por dia. Um bom ano permitiria uma recoleção de dez vezes mais. Longe do preço das trufas europeias, os seis euros o quilo, é uma ajuda no rendimento doméstico, em tempos de crise económica iraquiana.





Alaa Al-Marjani - Reuters

As trufas são vendidas consoante o tamanho.



"Estas são nozes, ovos, laranjas, e aqui está a romã, a maior delas", diz Hussein Abu Ali, vendedor de trufas no mercado de Samawa.



As trufas que não ficam na região são escoadas para os paises vizinhos do Golfo.





Alaa Al-Marjani - Reuters

Na cidade de Samawa, um dos clientes é o restaurante Beit al-Hatab. As trufas fazem parte das especialidades da cozinha de Fawwaz Hatab e explica "Nós fritamos ou grelhamos as trufas, mas o prato favorito são trufas com arroz".

Riyam, de cinco anos, remexe levemente a terra e revira as pedras devagar. Aprende com os pais o ofício. À espreita, podem estar minas do tempo da guerra, em vez de trufas.