Irlanda diz que é urgente resolver questões pendentes do `Brexit`

Martin aproveitou a demissão de Truss para recordar as questões pendentes do `Brexit` (saída do Reino Unido da União Europeia) que afetam ambos os países, já que o protocolo, incluído nos acordos da saída britânica do bloco comunitário, continua por aplicar devido às apreensões de Londres que, sob o curto mandato de Liz Truss, não deu qualquer tipo de passo nem para alcançar um pacto definitivo com Bruxelas, nem para pôr termo aos compromissos assumidos.

O chefe do Governo da Irlanda afirmou também que os executivos irlandês e britânico têm entre as suas "responsabilidades vitais" apoiar "a paz e a estabilidade" na Irlanda do Norte, cimentada nos Acordos de Sexta-Feira Santa de 1998.

A Irlanda do Norte precisa neste momento de um Governo operacional, entre outras questões devido às dúvidas relacionadas com o protocolo, observou.

"O Reino Unido é o vizinho mais próximo da Irlanda, e uma relação de cooperação entre os Governos é vital para a paz e a prosperidade nas ilhas. Continuo empenhado em trabalhar com o Governo britânico neste espírito", frisou Martin.

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, demitiu-se hoje, ao fim de seis semanas à frente do Governo britânico, tornando o seu mandato o mais curto da história do Reino Unido e abrindo a questão de quem lhe sucederá em Downing Street.