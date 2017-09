Irma continuará a causar estragos nos próximos dias

O mesmo já aconteceu na passagem junto a Porto Rico. O centro do furacão passou ao lado da ilha, mas muito perto, a cerca de 50 km.



O Irma segue pelo Atlântico, na categoria 5, a mais potente, com ventos de 300 km por hora.



Se a rota não se alterar - e esta é sempre uma incógnita - o furacão vai passar mais logo à noite pelas Ilhas Turcos e Caicos em direção às Bahamas, e vai passar junto a Cuba, na sexta à noite e madrugada de sábado.



Sempre com previsão de categoria 5.



A manter-se a rota prevista, o Irma chega no domingo à costa dos EUA, embora nas próximas horas já se deva sentir a influência do mau tempo.



O Irma deve atingir a Florida com menos intensidade, com categoria 4, ainda assim com força suficiente para fazer muitos estragos, com vento forte e chuva intensa.



Os climatologistas acreditam que se houver alguma mudança de rota, o furacão pode falhar a costa sul da Florida.



Uma boa notícia para quem vive, principalmente em Miami, Tampa e Orlando.



Depois deve subir em direção à Geórgia e às Carolinas, do Norte e do Sul.