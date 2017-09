Irma, o maior furacão de sempre a atingir o Atlântico

RTP10 Set, 2017, 08:42 / atualizado em 10 Set, 2017, 12:07 | Mundo

As previsões apontam para a possibilidade dos ventos chegarem aos 210 quilómetros por hora.



Já há mais de 170 mil casas sem energia no estado da Florida. Vários locais foram transformados em abrigos temporários e acolhem mais de 70 mil pessoas.



A Cruz Vermelha instalou um hospital de campanha na Carolina do Norte para enfrentar o maior furacão de sempre a atingir o Atlântico.



Cerca de 6,3 milhões de pessoas têm ordem para abandonar as casas nos Estados Unidos, uma evacuação sem precedentes na Florida.



Estão previstas inundações nas zonas baixas por causa das chuvas intensas e da subida do nível do mar, mas até nas ilhas Keys houve gente que ficou para trás.Nas últimas horas, as autoestradas para norte ficaram repletas e o tempo esgota-se para quem quer sair. As companhias aérea aumentaram o número de voos, mas nem assim foi fácil sair da Florida.Para quem decidiu ficar foram abertos cerca de 320 abrigos na Florida, que vão acolher cerca de 54 mil pessoas e quem se recorda da passagem do furacão Andrew há 25 anos não hesita em procurar segurança.Grande parte da comunidade portuguesa em Miami deixou a região à procura de um local mais seguro. Outros portugueses foram obrigados a mudar as viagens de férias.