"Irresponsável" e "perigoso". A reação ao plano de reforço do arsenal nuclear do Reino Unido

O relatório de revisão estratégica de Segurança, Defesa e Política Externa foi apresentado esta terça-feira pelo Governo de Boris Johnson edesde o fim da União Soviética.

Em 2010, o Governo do Reino Unido estabeleceu um máximo de 180 ogivas para o país até meados da década de 2020. Boris Johnson elevou agora o teto para um novo máximo de 260 ogivas.

As conclusões do documento foram denunciadas sem hesitações por ativistas anti-nucleares e anti-armamento."A decisão do Reino Unido de aumentar o teto do seu arsenal nuclear em plena pandemia", reagiu em comunicado a diretora executiva da Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares, ICAN, baseada em Genebra.Beatrice Fihn sublinhou ainda que "enquanto a maioria das nações do mundo lideram os esforços para um futuro mais seguro sem arsenais nucleares, assinando o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, o Reino Unido investe numa perigosa nova corrida a armas nucleares".O acordo referido por Fihn, NPT na sigla em inglês, foi assinado por mais de 50 países mas nenhuma das nove nações nucleares do planeta o ratificou. Prevê um desarmamento nuclear gradual e o seu espírito foi defendido por anteriores governos britânicos.

Reforçar a dissuasão

O atual primeiro-ministro justificou a decisão com a necessidade de

O relatório invocou as ameaças colocadas por "alguns Estados", que "estão a aumentar significativamente e a diversificar os seus arsenais nucleares", pelo terrorismo nuclear e pela ascensão de novos Estados nucleares, para concluir pela necessidade de reforço da capacidade dissuasora, de forma a garantir a segurança do povo britânico e dos seus aliados. "Tendo em conta o ambiente de segurança em evolução, incluindo a gama crescente de ameaças tecnológicas e ideológicas, tal [desarmamento nuclear gradual] deixou de ser possível e o Reino Unido irá passar a ter uma reserva geral de armas nucleares com não mais do que 260 ogivas", lê-se no relatório.



"O agravamento da competição global, os desafios à ordem internacional e a proliferação de tecnologias potencialmente desestabilizadoras ameaçam a estabilidade estratégica", referiram os autores do documento.Um grupo global de antigos estrategas políticos que advogam a paz, conhecido como- Os Anciãos - criticou as conclusões face às novas ameaças."Enquanto o Reino Unido cita ameaças à segurança para justificar esta decisão,e reduzir - não aumentar - o número de armas nucleares que já existem", reagiu Mary Robinson, líder do grupo.

Planos de Boris

Questionado no Parlamento, Boris Johnson garantiu que continua a defender a redução global de arsenais nucleares.







E anunciou que o seu Governo planeia substituir o atual modelo das ogivas do país por um mais recente, capaz de operar em quatro novos submarinos já em construção e que deverão entrar ao serviço dentro de 10 anos.

Johnson garantiu que irá trabalhar com os Estados Unidos de modo a garantir que as novas ogivas se mantêm compatíveis com os atuais submarinos nucleares Trident.

O ramo da ICAN no Reino Unido denunciou a "hipocrisia em esteroides" manifestada no relatório apresentado pelo Governo e desafiou os britânicos a reagir negativamente.

Kate Hudson, a secretária-geral da ICAN em solo britânico, lembrou aoo acordo do mês passado entre os Estados Unidos e a Rússia para prolongar o Novo Tratado START, de redução de armas estratégicas, por mais cinco anos.", denunciou. "Quando o mundo se debate com o caos pandémico e climático, é inacreditável que o nosso Governo opte por aumentar o nosso arsenal nuclear".

Escócia revoltada

O ICAN-UK sublinhou ainda a "indiferença arrogante" do primeiro-ministro para com a vontade da Escócia, país que acolhe o arsenal nuclear britânico, assim como uma das três principais bases navais da Marinha de Guerra britânica, a Royal Navy "Renovar as armas nucleares do programa Trident já tinha sido uma decisão vergonhosa e regressiva, contudo, aumentar o teto do número de armas Trident que o Reino Unido pode armazenar em mais de 45 por cento é nada menos do que abominável", afirmou ao Independent o porta-voz do SNP para a Defesa, Stewart McDonald.

"Diz muito das prioridades de investimento do Governo conservador que esteja disposto a aumentar a sua coleção de armas de destruição massiva - que ficarão a ganhar pó a não ser que o Reino Unido planeie arrasar indiscriminadamente populações inteiras - em vez de se focar nos desafios graves e desigualdades na nossa sociedade que foram ainda mais evidenciadas pela pandemia", acrescentou McDonald.







A Royal Navy é uma força com capacidade de operar em águas internacionais, atrás apenas da Marinha dos Estados Unidos, e é responsável pela manutenção das armas nucleares do Reino Unido e dos mísseis balísticos lançados a partir de submarinos.