"Irresponsável". Lula critica EUA por revogarem visto de embaixadora brasileira

Segundo os EUA, o visto da embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti será restabelecido se "a situação for resolvida".





"Depois, eu fico sabendo da notícia que vinham dois jovens pra cá para se intrometer e fiscalizar e investigar as urnas brasileiras. O Itamaraty [Ministério dos Negócios Estrangeiros], corretamente, negou o visto para eles", acrescentou o presidente.





"Não podemos aceitar interferências com as eleições no Brasil", alertou.



“Uma escalada deliberada de medidas hostis”

c/ Lusa

O presidente brasileiro considerou esta quarta-feira “irresponsável” e irrefletida a atitude da Administração Trump ao revogar o visto da embaixadora do Brasil em Washington."Eles [Estados Unidos] tomaram a atitude de cessar o visto da nossa embaixadora. Se ela sair para cá, ela vai ter que tirar visto outra vez. Então,", declarou o líder brasileiro.Um alto funcionário do Departamento de Estado explicou na terça-feira à agência Reuters que o visto foi revogado devido ao facto de o Brasil ter retido a aprovação diplomática formal do embaixador nomeado pela Administração Trump para Brasília e ter recusado vistos a vários diplomatas norte-americanos.No mês passado, o Brasil disse ter recusado vistos a funcionários do Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado dos EUA, argumentando que a sua visita tinha como objetivo minar o sistema eleitoral brasileiro antes das eleições de outubro.Além disso, o Governo brasileiro tem adiado há semanas a aprovação formal da nomeação de Daniel Perez para o cargo de embaixador. Perez, deputado estadual da Florida e aliado do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, foi nomeado por Trump para a embaixada.Esta quarta-feira, Lula da Silva afirmou que "os Estados Unidos não dão importância para embaixador no Brasil, faz um ano e meio que ele está no poder e não mandou para cá”., explicou.Na última madrugada, após o anúncio da revogação do visto da embaixadora, o Governo brasileiro tinha já repudiado a decisão e classificado como "falsas" as justificações apresentadas.O Palácio do Planalto sustentou ainda quehistoricamente pautada pelo respeito mútuo."Fica óbvio também o interesse descabido de interferir na próxima eleição para presidente", refere o comunicado.O Governo brasileiro acrescentou que o processo de concessão do aprovação é confidencial, recordando que os EUA divulgaram publicamente o nome do seu candidato à embaixada em Brasília, Daniel Perez, antes de apresentarem formalmente o pedido ao Brasil.Brasília acrescentou na nota quee sublinhou que a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas não estabelece qualquer prazo para a concessão da aprovação, indicando que